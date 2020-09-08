Форум для молодых педагогов состоится 11—13 сентября в Удмуртии

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Форум для молодых педагогов будет проходить с 11 по 13 сентября в Удмуртии.
Форум для молодых педагогов состоится 11—13 сентября в Удмуртии
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Среди участников — преподаватели и студенты профильных направлений. Для них запланированы, например, курсы финансовой грамотности с получением удостоверения или сертификата.

Кроме того, будут работать дискуссионные площадки и мастер-классы по выявлению профессиональных проблем молодых специалистов.

«Программа форума направлена на молодых педагогов, потому что именно их свежий взгляд способен сгенерировать идею, которая будет интересна главным участникам образовательного процесса — детям», — заявил председатель ассоциации молодых педагогов Ижевска Роман Санников.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

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