Эксперт оценила вероятность роста цен на подсолнечное масло

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Экономист-аграрий Светлана Сушенцова рассказала, что из-за низкого урожая подсолнечника в России может подорожать подсолнечное масло.
Эксперт оценила вероятность роста цен на подсолнечное масло
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом Светлана Сушенцова рассказала в беседе с телеканалом «360».

«Семечки ещё только начали убирать. Данные о неурожае семечек пока прогнозные», — уточнила Сушенцова.

При этом эксперт считает, что в случае если урожай будет действительно низкий или плохого качества, то это может сказаться на цене масла. Она также добавила, что вряд ли только урожай может повлиять на цену, есть и другие экономические факторы.

«Важное значение играет переработка, пищевая промышленность, насколько будут загружены мощности, насколько они справились с прошлогодним урожаем», — объяснила Сушенцова.

Ранее Всемирный банк опубликовал данные, согласно которым в августе мировые цены на чай обновили трёхлетний максимум. Эксперты связывают это с ухудшением ситуации с коронавирусом в Индии, которая является одним из главных производителей и поставщиков чая в мире.

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