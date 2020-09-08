Эксперт оценила вероятность роста цен на подсолнечное масло
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- РИА Новости
Об этом Светлана Сушенцова рассказала в беседе с телеканалом «360».
«Семечки ещё только начали убирать. Данные о неурожае семечек пока прогнозные», — уточнила Сушенцова.
При этом эксперт считает, что в случае если урожай будет действительно низкий или плохого качества, то это может сказаться на цене масла. Она также добавила, что вряд ли только урожай может повлиять на цену, есть и другие экономические факторы.
«Важное значение играет переработка, пищевая промышленность, насколько будут загружены мощности, насколько они справились с прошлогодним урожаем», — объяснила Сушенцова.
Ранее Всемирный банк опубликовал данные, согласно которым в августе мировые цены на чай обновили трёхлетний максимум. Эксперты связывают это с ухудшением ситуации с коронавирусом в Индии, которая является одним из главных производителей и поставщиков чая в мире.