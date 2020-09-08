В России предупредили о риске роста цен на продукцию из подсолнечника

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Согласно отчёту центра «Совэкон», неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию.
В России предупредили о риске роста цен на продукцию из подсолнечника
  • РИА Новости
  • © Георгий Зимарев

По данным аналитиков, как сообщает РИА Новости, в этом году ожидается урожай в 11,8 млн тонн маслосемян, что на 23% ниже прошлогоднего показателя.

Эксперты «Совэкона» полагают, что в ближайшее время цены «начнут расти взрывными темпами».

По итогам прошлой недели средняя стоимость подсолнечника составила 22,5 тыс. рублей за тонну.

Аналитики предполагают, что в перспективе она может вырасти как минимум на 20%.

Ранее сообщалось, что стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России за год повысилась на 5,2%. Лидером по росту цен на продовольственном рынке стали крупа и бобовые — за год их стоимость выросла на 24,5%, хотя в августе по сравнению с июнем наблюдалось падение цен на 0,1%.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал сообщение о том, что цены на овсянку достигли своего исторического максимума.

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