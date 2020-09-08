В России предупредили о риске роста цен на продукцию из подсолнечника

Согласно отчёту центра «Совэкон», неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен на сделанную на его основе продукцию.

По данным аналитиков, как сообщает РИА Новости, в этом году ожидается урожай в 11,8 млн тонн маслосемян, что на 23% ниже прошлогоднего показателя.

Эксперты «Совэкона» полагают, что в ближайшее время цены «начнут расти взрывными темпами».

По итогам прошлой недели средняя стоимость подсолнечника составила 22,5 тыс. рублей за тонну.

Аналитики предполагают, что в перспективе она может вырасти как минимум на 20%.

Ранее сообщалось, что стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России за год повысилась на 5,2%. Лидером по росту цен на продовольственном рынке стали крупа и бобовые — за год их стоимость выросла на 24,5%, хотя в августе по сравнению с июнем наблюдалось падение цен на 0,1%.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал сообщение о том, что цены на овсянку достигли своего исторического максимума.