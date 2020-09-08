Путин поручил своевременно выделять средства Иркутской области

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову своевременно выделять средства для Иркутской области, пострадавшей от наводнений.
Путин поручил своевременно выделять средства Иркутской области
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Путин в ходе совещания по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность жителей области и снизить риски подтопления в период паводков.

Он отметил, что «для этого, как и планировалось, следует в полном объёме и в срок возвести дамбы и другие значительные сооружения».

«Насколько я помню, их всего 11 должно быть. На эти цели должно быть выделено свыше 5 млрд рублей, примерно 1,1 млрд — из областного бюджета и 4 млрд — из федерального», — заявил Путин.

Он обратил внимание Силуанова на важность данного вопроса.

«Антон Германович, я вас прошу самым серьёзным образом к этому отнестись и своевременно выделять необходимые ресурсы», — сказал президент.

Путин также попросил правительство «в целом обеспечить софинансирование строительства объектов, необходимых для защиты территории Иркутской области от подтоплений».

В свою очередь, Силуанов заявил, что «необходимые ресурсы будут предусмотрены сейчас при подготовке бюджета».

«В полном объёме мы финансами обеспечим», — добавил министр.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня 2019 года из-за сильных ливней. В результате стихийного бедствия погибли 25 человек, ещё семеро пропали без вести.

В конце июня мэр Тулуна в Иркутской области Юрий Карих рассказал о возвращении жителей в город, пострадавший от паводка в 2019 году.

Общее число пострадавших составило более 42,5 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить