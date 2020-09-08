Путин поручил своевременно выделять средства Иркутской области

Российский лидер Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову своевременно выделять средства для Иркутской области, пострадавшей от наводнений.

Путин в ходе совещания по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность жителей области и снизить риски подтопления в период паводков.

Он отметил, что «для этого, как и планировалось, следует в полном объёме и в срок возвести дамбы и другие значительные сооружения».

«Насколько я помню, их всего 11 должно быть. На эти цели должно быть выделено свыше 5 млрд рублей, примерно 1,1 млрд — из областного бюджета и 4 млрд — из федерального», — заявил Путин.

Он обратил внимание Силуанова на важность данного вопроса.

«Антон Германович, я вас прошу самым серьёзным образом к этому отнестись и своевременно выделять необходимые ресурсы», — сказал президент.

Путин также попросил правительство «в целом обеспечить софинансирование строительства объектов, необходимых для защиты территории Иркутской области от подтоплений».

В свою очередь, Силуанов заявил, что «необходимые ресурсы будут предусмотрены сейчас при подготовке бюджета».

«В полном объёме мы финансами обеспечим», — добавил министр.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня 2019 года из-за сильных ливней. В результате стихийного бедствия погибли 25 человек, ещё семеро пропали без вести.

В конце июня мэр Тулуна в Иркутской области Юрий Карих рассказал о возвращении жителей в город, пострадавший от паводка в 2019 году.

Общее число пострадавших составило более 42,5 тыс. человек.