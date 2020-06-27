Мэр Тулуна рассказал о возвращении жителей в город после паводка

Мэр Тулуна в Иркутской области Юрий Карих рассказал о возвращении жителей в город, пострадавший от паводка в 2019 году.

По словам мэра, ожидалось, что город покинут около 6 тыс. жителей, однако уехало около 3 тыс., и «это тоже довольно прилично».

«Ещё уехали люди, которые продали пострадавшим от паводка жилье. Цифру я вам точно не назову сейчас. Сколько вернулось — пока сказать очень тяжело, но видно, что люди возвращаются», — рассказал он РИА Новости.

В основном люди переезжают в другие населённые пункты Иркутской области и в Красноярский край, уточнил он.

«Хотя география самая большая, от Калининграда до Владивостока», — добавил Карих.

По прогнозам, около 15-20% уехавших «должны всё-таки вернуться», подчеркнул мэр.

Ранее власти Иркутской области заявляли, что рассчитывают завершить работы по ликвидации последствий паводка в регионе к августу 2020 года.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня 2019 года из-за сильных ливней. В результате стихийного бедствия погибли 25 человек, ещё семеро пропали без вести.

Общее число пострадавших составило более 42,5 тыс. человек.