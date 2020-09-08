Омский врач рассказал, как проводились исследования Навальному
- РИА Новости
«Исследование проводилось в бюро судебно-медицинской экспертизы. Это экспертного класса оборудование, поэтому здесь не доверять ему невозможно. Это аппаратура производства Соединённых Штатов», — цитирует РИА Новости Сабаева.
По его словам, чувствительность оборудования очень высокая.
Ранее сообщалось, что состояние здоровья Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите», улучшилось, его вывели из искусственной комы.