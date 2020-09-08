Омский врач рассказал, как проводились исследования Навальному

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Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев рассказал, что аппаратура, с помощью которой проводили исследования Алексею Навальному в Омске, экспертного класса и произведена в США.
Омский врач рассказал, как проводились исследования Навальному
  • РИА Новости

«Исследование проводилось в бюро судебно-медицинской экспертизы. Это экспертного класса оборудование, поэтому здесь не доверять ему невозможно. Это аппаратура производства Соединённых Штатов», — цитирует РИА Новости Сабаева.

По его словам, чувствительность оборудования очень высокая.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите», улучшилось, его вывели из искусственной комы

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