Омский врач рассказал, как проводились исследования Навальному

Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев рассказал, что аппаратура, с помощью которой проводили исследования Алексею Навальному в Омске, экспертного класса и произведена в США.

«Исследование проводилось в бюро судебно-медицинской экспертизы. Это экспертного класса оборудование, поэтому здесь не доверять ему невозможно. Это аппаратура производства Соединённых Штатов», — цитирует РИА Новости Сабаева.

По его словам, чувствительность оборудования очень высокая.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите», улучшилось, его вывели из искусственной комы.