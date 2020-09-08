В Государственном историческом музее открылась фотовыставка «Пожалуйста, дышите!»

Фотовыставка проекта «Пожалуйста, дышите!», посвящённая работе врачей и волонтёров в период пандемии коронавируса, открылась в Государственном историческом музее.

Об этом сообщает РИА Новости.

На выставке представлены несколько десятков лучших работ фотографов «Россия сегодня», сделанных в период эпидемии. Среди них кадры Ильи Питалева из приёмного отделения в карантинном центре Коммунарки, Алексея Майшева — из «красной зоны» госпиталя на базе исследовательского центра хирургии имени Вишневского, Владимира Астапковича — из Центральной клинической больницы «РЖД — Медицина».

«Если бы нам показали эти фотографии в начале года, в январе, в феврале и даже в марте, и сказали бы, что это Россия, мы бы не поверили. Это столь необычно, столь глубоко, столь драматично, что трудно было бы сопоставить образы облачённых в эти костюмы врачей с нашей повседневной жизнью... Мы сегодня увидели эти образы, сделанные героическими фотографами, которые, продолжая традиции фронтовых операторов, лезли в самое пекло», — сказал на церемонии открытия выставки генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Посетителям музея будет доступен интерактивный экран с видеомозаикой, составленной из портретов медиков и волонтёров, принявших участие в акции «Пожалуйста, дышите!».

Увидеть экспозицию можно до 11 октября 2020 года. Вход на выставку бесплатный по входному билету в ГИМ.

Ранее сообщалось, что фотовыставка проекта RT «Эпидемия с Антоном Красовским», посвящённая борьбе медиков с коронавирусом в России, открывается 3 августа на Гоголевском бульваре в Москве.