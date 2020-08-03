RT представит фотовыставку проекта «Эпидемия» о борьбе медиков с COVID-19

Фотовыставка проекта RT «Эпидемия с Антоном Красовским», посвящённая борьбе медиков с коронавирусом в России, открывается 3 августа на Гоголевском бульваре в Москве. В экспозиции представлено более 30 снимков специального фотокорреспондента Максима Авдеева.

Телеканал RT в рамках цикла документальных фильмов «Эпидемия» рассказывал о COVID-19 с начала его распространения в России. Команда побывала в московских больницах: ГКБ №40 в Коммунарке, ГКБ №15 имени О.М. Филатова, ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова, в том числе в «красных зонах» и отделениях интенсивной терапии. Съёмки также велись в Санкт-Петербурге, Твери и Дагестане.

«Редакция RT закрылась на карантин одной из первых. Но мне показалось, что сейчас наш долг — зафиксировать это время. Не уходить, не запираться, а, наоборот, с камерой и микрофоном идти в «красные зоны», на кладбища, летать на вертолётах санавиации. Мы хотели зафиксировать этот миг страха и чуда, который унёс столько жизней, но принёс нам столько любви и взаимной поддержки», — сказал Красовский.

На выставке представлены портреты врачей и медсестёр, а также кадры работы медперсонала и волонтёров. Под каждым снимком размещён QR-код, с помощью которого можно перейти к просмотру серий «Эпидемии».

Фотовыставка пройдёт на уличных стендах Гоголевского бульвара с 3 по 16 августа.

Максим Авдеев вёл фоторепортажи из Южной Осетии и Абхазии во время конфликта с Грузией в 2008 году, освещал события на востоке Украины в 2014—2015 годах.

Документальные фильмы, снятые в рамках цикла RT «Эпидемия», получили бронзовые награды международного телевизионного конкурса New York Festivals и международной премии в области теле- и кинопроизводства Telly Awards в 2020 году.