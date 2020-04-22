RT завоевал девять наград New York Festivals

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Телеканал RT завоевал девять наград международного телевизионного конкурса New York Festivals, в том числе три золотые. Наград удостоены документальные фильмы RT, книга с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR) мультимедийного соцмедиапроекта #Romanovs100 и другие работы.
RT завоевал девять наград New York Festivals
  • © RT

AR-книга проекта #Romanovs100, приуроченного к столетней годовщине расстрела царской семьи, одержала победу в номинациях «Проектирование/режиссура» и «Использование технологий». #Romanovs100, запущенный в сотрудничестве с Госархивом России, был реализован на четырёх социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. В рамках проекта были опубликованы несколько тысяч фотографий из архива семьи Романовых.

Золотой награды в категории «Социальные проблемы» удостоен документальный фильм RT «Кодокуши. Одинокая смерть» о современной Японии, где растёт число пожилых людей, оставшихся в полном одиночестве, без помощи близких и родственников.

Документальный фильм RT «Элиста'88», снятый в рамках цикла «ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским», получил бронзу в номинации «Информация о здоровье/медицине». Он рассказывает о массовой вспышке ВИЧ-инфекции в Калмыкии в конце 1980-х. Ещё одну бронзу завоевал фильм RT «Сирийское танго».

Проморолик телеканала RT America #RealTalk стал обладателем серебряной и двух бронзовых наград, а заставка программы Boom Bust получила бронзу в категории «Лучшая анимация».

Ранее AR-книга #Romanovs100 вышла в финал премии New York Festivals Advertising Awards, которая отмечает работы в области рекламы, в восьми категориях. Уникальный шрифт «Май», разработанный RT в рамках проекта #СтраницыПобеды, стал финалистом премии в двух категориях. #ШрифтПобеды собран из сотен оригинальных надписей, которые советские солдаты оставили на Рейхстаге 75 лет назад.

Телеканал RT — многократный призёр New York Festivals. В прошлом году победу в двух номинациях одержал проект #Romanovs100. В 2018 году обладателями высшей награды фестиваля стали проект #1917LIVE и документальный фильм RT о жизни детей в условиях войны в Сирии. В 2017 году золото New York Festivals завоевали репортажи RT из Ливии и документальный фильм «H2нОль». Ранее золотые награды фестиваля получили документальный фильм «Кровная месть» и программа Джулиана Ассанжа на RT.

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