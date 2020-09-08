В Башкирии бывшую заведующую интерната для инвалидов обвиняют в мошенничестве

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В Дюртюлинском районе Башкирии перед судом предстанет бывшая заведующая интерната для престарелых и инвалидов, которую обвиняют в мошенничестве.
В Башкирии бывшую заведующую интерната для инвалидов обвиняют в мошенничестве
  • Pixabay

Об этом передаёт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по республике.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней заведующей Старобаишского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

По данным следствия, в 2018 году женщина похитила денежные средства, предназначенные для приобретения товаров и медикаментов для несовершеннолетних. Социальные пособия начислялись на счета детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья. В качестве отчётов обвиняемая предоставляла поддельные чеки.

На данный момент экс-заведующая не признала свою вину, но частично возместила ущерб.

В скором времени обвинительное заключение по уголовному делу будет направлено в суд.

В 2019 году, как сообщал портал URA.RU, в Лесниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов была проведена прокурорская проверка.

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