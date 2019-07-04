Прокуратура сообщила о проверке дома-интерната для престарелых в Курганской области

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В Лесниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов провели прокурорскую проверку, сообщает URA.RU. Соответствующее распоряжение дал прокурор Кетовского района Курганской области Александр Грибанов после появления в соцсетях поста о предполагаемом вымогании денег у постояльцев.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники прокуратуры провели обход жилых комнат, проверили условия проживания, побеседовали с гражданами, проживающими в учреждении.

«Каких-либо обращений по фактам хищения денег, ценных вещей, взимания платы за стирку вещей не поступило», — отметили там.

Двое постояльцев пожаловались на организацию питания. Сделали они это на личном приёме у Грибанова.

Ранее Nation News передавало, что в Красноярском крае завели дело против сотрудницы психоневрологического интерната для детей.

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