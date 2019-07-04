Прокуратура сообщила о проверке дома-интерната для престарелых в Курганской области
Как рассказали в ведомстве, сотрудники прокуратуры провели обход жилых комнат, проверили условия проживания, побеседовали с гражданами, проживающими в учреждении.
«Каких-либо обращений по фактам хищения денег, ценных вещей, взимания платы за стирку вещей не поступило», — отметили там.
Двое постояльцев пожаловались на организацию питания. Сделали они это на личном приёме у Грибанова.
Ранее Nation News передавало, что в Красноярском крае завели дело против сотрудницы психоневрологического интерната для детей.