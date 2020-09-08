В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Удмуртии выявили 50 новых случаев COVID-19. Выздоровели 25 человек.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

В целом на 8 сентября в республике зарегистрировано 3593 лабораторно подтверждённых случая коронавируса, 2824 человека выздоровели.

Также стало известно, что в Ставропольском крае за последние 24 часа выявили 124 заболевших. Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Выздоровели за сутки 146 человек.

«Важно стараться держать вирус на расстоянии. Прерывать возможные цепочки передачи инфекции. Берегите себя и будьте здоровы», — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 1250 человек.