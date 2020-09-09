В России увеличилось число официально зарегистрированных волонтёров

В России во втором квартале текущего года насчитывалось на 266 тыс. волонтёров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.

В апреле — июне 2020 года в России насчитывалось 2,7 млн граждан старше 15 лет, работающих волонтёрами в течение последних 12 месяцев.

А во втором квартале 2019 года добровольцев в России было 2,5 млн.

Большинство волонтёров, по данным этого года, были заняты социальной работой (помощь пожилым, детям, инвалидам) — это 1,1 млн человек.

Благоустройством территорий, в том числе сбором мусора в населённых пунктах, занимались 627 тыс. добровольцев, а ещё почти 200 тыс. — оказанием помощи животным.

Остальные волонтёры помогали в таких областях, как строительство, сельскохозяйственные работы, медицина, юриспруденция, и в ряде других.

По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олега Шеина, на рост числа волонтёров могла повлиять пандемия коронавируса.

«Я даже думаю, что цифры на самом деле намного больше, поскольку люди в разных городах и регионах помогали доставлять продукты питания, лекарства. И это была большая работа, большой труд. И, скорее всего, этот труд был более масштабным», — сказал он в беседе с RT.

По мнению парламентария, по факту волонтёров в России гораздо больше, чем учитывает официальная статистика, поскольку многие помогают согражданам, например, в рамках инициативных групп, никак не регистрируя свою деятельность.

«Это люди, которые отдают часть своей жизни для общества, для других людей. Это люди, которые проявляют эмпатию, сопереживание, которые готовы помогать, хотя это не является их обязанностью и они за это не получают деньги. Это формирование хорошей, доброй коллективистской культуры», — добавил депутат.

Ранее в России появился онлайн-сервис для обучения волонтёров.