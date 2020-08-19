Горячая линия #МыВместе принимала более 10 тысяч звонков в день в пиковые нагрузки

Горячая линия #МыВместе принимала более 10 тыс. звонков в день в пиковые нагрузки.

Об этом сообщает «Российская газета».

С момента запуска проекта прошло пять месяцев. Горячая линия создана для поддержки и координации помощи гражданам старше 60 лет и маломобильным гражданам, попавшим в группу риска и находящимся в самоизоляции в период пандемии.

Организаторы — фонд «Росконгресс», Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтёрских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики», «Волонтёры Конституции», «Ростелеком», платформа Dobro.ru.

Горячая линия продолжает работу и расширяет функционал. Например, 10 августа ОНФ и «Росконгресс» запустили новое направление по вопросам программы туристического кэшбека.

Ранее kp.ru сообщало, что петербургские студенты присоединились к работе горячей линии «Мы вместе».