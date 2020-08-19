Горячая линия #МыВместе принимала более 10 тысяч звонков в день в пиковые нагрузки
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Об этом сообщает «Российская газета».
С момента запуска проекта прошло пять месяцев. Горячая линия создана для поддержки и координации помощи гражданам старше 60 лет и маломобильным гражданам, попавшим в группу риска и находящимся в самоизоляции в период пандемии.
Организаторы — фонд «Росконгресс», Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтёрских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтёры-медики», «Волонтёры Конституции», «Ростелеком», платформа Dobro.ru.
Горячая линия продолжает работу и расширяет функционал. Например, 10 августа ОНФ и «Росконгресс» запустили новое направление по вопросам программы туристического кэшбека.
Ранее kp.ru сообщало, что петербургские студенты присоединились к работе горячей линии «Мы вместе».