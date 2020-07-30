В России запустили образовательный онлайн-сервис для обучения волонтёров
- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
Стартовый курс «Научиться учиться» состоит из семи уроков. Шесть содержат видеолекции о работе мозга, устройстве памяти и мышления, о том, как сон, стресс и активный образ жизни влияют на эффективность работы. Также имеются тесты и дополнительные материалы.
Курс завершается итоговым тестированием.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Солнечногорске волонтёрам вручили благодарственные письма.