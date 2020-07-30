В России запустили образовательный онлайн-сервис для обучения волонтёров

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Проект «Мечтай со мной», входящий в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», запустил образовательный онлайн-сервис для обучения волонтёров.
В России запустили образовательный онлайн-сервис для обучения волонтёров
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Стартовый курс «Научиться учиться» состоит из семи уроков. Шесть содержат видеолекции о работе мозга, устройстве памяти и мышления, о том, как сон, стресс и активный образ жизни влияют на эффективность работы. Также имеются тесты и дополнительные материалы.

Курс завершается итоговым тестированием.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Солнечногорске волонтёрам вручили благодарственные письма.

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