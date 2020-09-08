Эксперты «Росконтроля» проверили сыр «Российский»
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Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные на сайте организации.
На экспертизы был отправлен сыр семи брендов: «365 дней», «Радость вкуса», Valio, «Белебеевский», «Киприно», «Луговая свежесть» и «Простосыр». Все продукты прошли проверку на соответствие требованиям безопасности, но вкусовые и органолептические качества сыра не всегда отвечали стандартам.
Сообщается, что по ГОСТу изготовлен только продукт марки «Белебеевский», остальные сыры сделаны по стандартам СТО и ТУ.
«Вкус у проверенного сыра умеренно выраженный сырный, но при этом в одних образцах чувствуется привкус пастеризации, в других — лёгкая горечь или лёгкий запах топлёного масла», — сообщили в «Росконтроле».
Тем не менее каждый из проверенных продуктов можно с уверенностью назвать сыром, так как исследование не выявило ни в одном из образцов заменителей молочного жира.
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