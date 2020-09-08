Суд приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы

Эксперты «Росконтроля» проверили сыр «Российский»

Короткая ссылка
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проанализировал характеристики сыра «Российский» разных торговых марок.
Эксперты «Росконтроля» проверили сыр «Российский»
  • © roscontrol.com

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные на сайте организации.

На экспертизы был отправлен сыр семи брендов: «365 дней», «Радость вкуса», Valio, «Белебеевский», «Киприно», «Луговая свежесть» и «Простосыр». Все продукты прошли проверку на соответствие требованиям безопасности, но вкусовые и органолептические качества сыра не всегда отвечали стандартам.

Сообщается, что по ГОСТу изготовлен только продукт марки «Белебеевский», остальные сыры сделаны по стандартам СТО и ТУ.

«Вкус у проверенного сыра умеренно выраженный сырный, но при этом в одних образцах чувствуется привкус пастеризации, в других — лёгкая горечь или лёгкий запах топлёного масла», — сообщили в «Росконтроле».

Тем не менее каждый из проверенных продуктов можно с уверенностью назвать сыром, так как исследование не выявило ни в одном из образцов заменителей молочного жира.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщила о рекомендациях по выбору винограда, которые дали в Роскачестве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить