Эксперты «Росконтроля» проверили сыр «Российский»

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проанализировал характеристики сыра «Российский» разных торговых марок.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные на сайте организации.

На экспертизы был отправлен сыр семи брендов: «365 дней», «Радость вкуса», Valio, «Белебеевский», «Киприно», «Луговая свежесть» и «Простосыр». Все продукты прошли проверку на соответствие требованиям безопасности, но вкусовые и органолептические качества сыра не всегда отвечали стандартам.

Сообщается, что по ГОСТу изготовлен только продукт марки «Белебеевский», остальные сыры сделаны по стандартам СТО и ТУ.

«Вкус у проверенного сыра умеренно выраженный сырный, но при этом в одних образцах чувствуется привкус пастеризации, в других — лёгкая горечь или лёгкий запах топлёного масла», — сообщили в «Росконтроле».

Тем не менее каждый из проверенных продуктов можно с уверенностью назвать сыром, так как исследование не выявило ни в одном из образцов заменителей молочного жира.

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