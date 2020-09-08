В Роскачестве дали рекомендации по выбору винограда

Эксперт Роскачества, генеральный директор Ягодного союза и информационного агентства FruitNews Ирина Козий рассказала, как выбрать качественный виноград.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По её словам, иногда на ягоде можно увидеть следы белого налёта, который может смутить покупателя. На самом деле это природный восковой защитный слой. Он является показателем того, что виноград не подвергали многократному перекладыванию и долгому хранению.

Чтобы купить вкусный и качественный виноград в магазине или на рынке, необходимо обратить внимание на цвет и гибкость веточек виноградной грозди. Они должны быть зелёными и гибкими. Эксперт Роскачества не рекомендует брать опавшие с грозди ягоды. Если виноградинки лежат отдельно от грозди, то они быстро портятся.

Козий отметила, что ягоды должны быть плотными и налитыми. Потребителям не стоит покупать лопнувший или повреждённый виноград. Также эксперт посоветовала мыть виноград перед едой, так как заранее помытые ягоды быстро портятся.

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