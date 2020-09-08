В Роскачестве дали рекомендации по выбору винограда

Короткая ссылка
Эксперт Роскачества, генеральный директор Ягодного союза и информационного агентства FruitNews Ирина Козий рассказала, как выбрать качественный виноград.
В Роскачестве дали рекомендации по выбору винограда
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По её словам, иногда на ягоде можно увидеть следы белого налёта, который может смутить покупателя. На самом деле это природный восковой защитный слой. Он является показателем того, что виноград не подвергали многократному перекладыванию и долгому хранению.

Чтобы купить вкусный и качественный виноград в магазине или на рынке, необходимо обратить внимание на цвет и гибкость веточек виноградной грозди. Они должны быть зелёными и гибкими. Эксперт Роскачества не рекомендует брать опавшие с грозди ягоды. Если виноградинки лежат отдельно от грозди, то они быстро портятся.

Козий отметила, что ягоды должны быть плотными и налитыми. Потребителям не стоит покупать лопнувший или повреждённый виноград. Также эксперт посоветовала мыть виноград перед едой, так как заранее помытые ягоды быстро портятся.

Ранее, как сообщали «Известия», специалисты Роскачества проверили состав бородинского хлеба от российских производителей и обнаружили, что в нём не хватает витаминов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить