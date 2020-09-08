Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке
- globallookpress.com
Своё обращение Певцов опубликовал в Instagram.
«Хочу сказать огромное спасибо всем работникам ГКБ №40 в посёлке Коммунарка... Низкий вам поклон и огромная благодарность за то внимание, с которым ко мне отнеслись», — сказал он, отдельно поблагодарив главврача больницы Дениса Проценко и его заместителя Рустама Коготыжева.
1 сентября Певцов, который проходил лечение в больнице в Коммунарке в связи с воспалением лёгких, рассказал о своём самочувствии.
Его тест на коронавирусную инфекцию был отрицательным.