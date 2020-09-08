Ряд чиновников в Магаданской области перешли на удалёнку

Сотрудников правительства Магаданской области и мэрии Магадана перевели на дистанционную работу из-за эпидемиологической обстановки в регионе.

Как пишет ТАСС, рост заболеваемости — в среднем 30 случаев за сутки — начался с августа.

«Некоторые структуры правительства области и большая часть сотрудников мэрии и других ведомств города уже переведены на удалённую работу», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

Уточняется, что всего в области зарегистрировано 2244 случая коронавируса, 1714 пациентов вылечились, 18 человек умерли.

В августе в Минтруде пояснили, что работодатели имеют право в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции перевести сотрудников на удалённый формат работы, даже если это не предусмотрено трудовым договором.