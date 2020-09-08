К 2024 году около 300 госуслуг будут представлены в новом формате
«У нас в планах обеспечить 300 услуг в течение 3 лет, примерно 120 — это федеральные и 180 — региональные и муниципальные. Они сейчас представлены на портале, но когда мы говорим о новой услуге — подразумеваем, что не требуется очного посещения», — цитирует его ТАСС.
Глава ведомства пояснил, что новые услуги будут предоставляться быстрее: заполнение формы для подачи заявления займёт 1,5 минуты, в электронном виде можно будет получить результаты, а в случае отказа ответ придёт максимально быстро.
Ранее, российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регистрацию транспортных средств можно будет осуществлять в МФЦ.
Также глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что компания приступила к созданию новой версии портала госуслуг.