В России разрешили регистрацию транспортных средств в МФЦ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регистрацию транспортных средств можно будет осуществлять в многофункциональных центрах (МФЦ).

Как информирует пресс-служба правительства, данной услугой можно будет воспользоваться в тех МФЦ, которые располагают необходимой инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.

«Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля», — объяснили в кабмине.

Отмечается, что принимать заявления автовладельцев и выдавать готовые документы будут сотрудники МФЦ.

Ранее кабмин выделил 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов в регионах.