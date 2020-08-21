В России разрешили регистрацию транспортных средств в МФЦ
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- РИА Новости
Как информирует пресс-служба правительства, данной услугой можно будет воспользоваться в тех МФЦ, которые располагают необходимой инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.
«Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля», — объяснили в кабмине.
Отмечается, что принимать заявления автовладельцев и выдавать готовые документы будут сотрудники МФЦ.
Ранее кабмин выделил 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов в регионах.