Кабмин выделил 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов

Правительство России выделило 5 млрд рублей на обновление парка школьных автобусов в регионах. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Планируется закупить не менее 2100 единиц техники», — говорится в сообщении.

В кабмине заявили, что «значительная часть будет использоваться в сельской местности и отдалённых районах, а поставщиками станут высоколокализованные российские производители».

Ранее, как сообщало ФАН, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала ситуацию с 1 сентября.