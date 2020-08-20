Кабмин выделил 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов
- РИА Новости
Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Планируется закупить не менее 2100 единиц техники», — говорится в сообщении.
В кабмине заявили, что «значительная часть будет использоваться в сельской местности и отдалённых районах, а поставщиками станут высоколокализованные российские производители».
Ранее, как сообщало ФАН, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала ситуацию с 1 сентября.