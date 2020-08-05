Глава «Ростелекома» рассказал о создании новой версии портала госуслуг

Глава ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что компания приступила к созданию новой версии портала госуслуг.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Осеевский рассказал, что в условиях пандемии через портал госуслуг был реализован ряд крупных и значимых проектов, в том числе оформление соцвыплат семьям с детьми.

При этом он заявил, что «уровень и архитектуры, и производительности портала уже не соответствует масштабу тех задач, которые необходимо решать».

«Поэтому мы по поручению правительства уже приступили к созданию нового варианта, новой версии портала государственных услуг», — заявил Осеевский.

Глава «Ростелекома» добавил, что основные работы планируется завершить в конце 2020 года. По его словам, ставится задача, чтобы портал госуслуг мог обеспечить предоставление не менее 100 млн услуг в сутки.

Ранее RT сообщал, что в Минэкономразвития назвали самые популярные среди россиян госуслуги в мае и начале июня.