Названы самые популярные среди россиян госуслуги в мае и начале июня

Сервис подачи заявления на получение единовременной выплаты на детей от трёх до 16 лет стал самым популярным среди россиян на портале госуслуг в мае и начале июня. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития, которые есть в распоряжении RT.

Всего с начала мая через портал госуслуг было оформлено более 13,1 млн заявок на получение единовременной выплаты на детей от трёх до 16 лет (11,3 млн запросов поступило в мае и 1,8 млн заявлений — в начале июня).

На втором месте среди самых популярных госуслуг в мае и начале июня оказалась запись на приём к врачу (3,6 млн обращений в мае и 1,2 млн в июне).

Кроме того, среди наиболее популярных услуг в мае — получение информации о состоянии счетов в системе обязательного пенсионного страхования (2,35 млн заявок), оформление ежемесячной выплаты семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал (1,8 млн), а также запись ребёнка в детский сад (1,5 млн обращений).

При этом в начале июня на третьем месте по популярности среди россиян оказалась услуга на получение ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет включительно (685 тыс. обращений).

В пятёрку лидеров также вошли услуга по проверке счетов в пенсионном фонде (543 тыс. заявок) и запись на приём в подразделения МВД (351 тыс. заявок).

В Минэкономразвития также отметили, что за первую неделю июня более 60 тыс. граждан подали заявление через портал госуслуг о включении в список участников голосования по поправкам к Конституции по месту своего нахождения.

Подробнее — в материале RT.

Ранее RT на основе данных онлайн-сервиса YouDo.com рассказал, какие сферы услуг стали самыми популярными среди россиян в период самоизоляции.