Минздрав разъяснил заявление Росздравнадзора о смертности от COVID-19
- Reuters
«Данные, озвученные руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой относительно особенностей кодирования причин смерти, не основаны на анализе статистических данных по стране, а были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций», — цитирует Интерфакс Мурашко.
Он подчеркнул, что проведение такого анализа относится к компетенции Минздрава и Росстата.
Как отметил министр, обязанностью Росздравнадзора в случаях выявления подобных фактов является выдача предписаний об устранении нарушений и контроль за их устранением.
По его словам, в Минздраве придают важное значение полноте и достоверности медицинской статистики.
Мурашко рассказал, что статистический учёт случаев смерти и определение её причин в России проводятся в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и рекомендациями Минздрава, которые выпущены на основе аналогичного документа ВОЗ.
Ранее Самойлова заявила, что Росздравнадзор выявил неточности при регистрации смертей от COVID-19.
По её словам, медучреждения по-разному кодируют причины смерти пациентов в стационарах: часть смертей оформлялись как вызванные другими заболеваниями, не связанными с коронавирусом.