Минздрав разъяснил заявление Росздравнадзора о смертности от COVID-19

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Выявленные Росздравнадзором неточности кодирования причин смертности в больницах у пациентов с коронавирусом касаются лишь отдельных медучреждений, а не всей России в целом. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, комментируя слова главы Росздравнадзора Аллы Самойловой.
Минздрав разъяснил заявление Росздравнадзора о смертности от COVID-19
  • Reuters

«Данные, озвученные руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой относительно особенностей кодирования причин смерти, не основаны на анализе статистических данных по стране, а были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций», — цитирует Интерфакс Мурашко.

Он подчеркнул, что проведение такого анализа относится к компетенции Минздрава и Росстата.

Как отметил министр, обязанностью Росздравнадзора в случаях выявления подобных фактов является выдача предписаний об устранении нарушений и контроль за их устранением.

По его словам, в Минздраве придают важное значение полноте и достоверности медицинской статистики.

Мурашко рассказал, что статистический учёт случаев смерти и определение её причин в России проводятся в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и рекомендациями Минздрава, которые выпущены на основе аналогичного документа ВОЗ.

Ранее Самойлова заявила, что Росздравнадзор выявил неточности при регистрации смертей от COVID-19.

По её словам, медучреждения по-разному кодируют причины смерти пациентов в стационарах: часть смертей оформлялись как вызванные другими заболеваниями, не связанными с коронавирусом.

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