Минздрав разъяснил заявление Росздравнадзора о смертности от COVID-19

Выявленные Росздравнадзором неточности кодирования причин смертности в больницах у пациентов с коронавирусом касаются лишь отдельных медучреждений, а не всей России в целом. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, комментируя слова главы Росздравнадзора Аллы Самойловой.

«Данные, озвученные руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой относительно особенностей кодирования причин смерти, не основаны на анализе статистических данных по стране, а были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций», — цитирует Интерфакс Мурашко.

Он подчеркнул, что проведение такого анализа относится к компетенции Минздрава и Росстата.

Как отметил министр, обязанностью Росздравнадзора в случаях выявления подобных фактов является выдача предписаний об устранении нарушений и контроль за их устранением.

По его словам, в Минздраве придают важное значение полноте и достоверности медицинской статистики.

Мурашко рассказал, что статистический учёт случаев смерти и определение её причин в России проводятся в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и рекомендациями Минздрава, которые выпущены на основе аналогичного документа ВОЗ.

Ранее Самойлова заявила, что Росздравнадзор выявил неточности при регистрации смертей от COVID-19.

По её словам, медучреждения по-разному кодируют причины смерти пациентов в стационарах: часть смертей оформлялись как вызванные другими заболеваниями, не связанными с коронавирусом.