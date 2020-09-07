Росздравнадзор выявил неточности в статистике смертей от COVID-19

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Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ведомство зафиксировало неточности при регистрации смертей от коронавирусной инфекции COVID-19.
Росздравнадзор выявил неточности в статистике смертей от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Медвестник».

«Было поручение проанализировать все летальные исходы в «ковидных» стационарах. С чем мы столкнулись? Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое», — сказала она.

Как указала Самойлова, теперь необходимо всё проанализировать и сделать выводы относительного того, как фиксировалась смертность от вируса в «ковидных» стационарах.

Согласно последним данным, в России за время пандемии коронавируса в стране умер 17 871 пациент с COVID-19.

Как отметил глава Минздрава России Михаил Мурашко, пока что рано говорить о том, что в вопросе с коронавирусом в стране «всё успокоилось».

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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