Гинцбург заявил о необходимости вакцинации против COVID-19

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости вакцинации от COVID-19.

«Безусловно, только массовая вакцинация сможет остановить коронавирус», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам медика, в настоящее время власти делают всё возможное, чтобы расширить список предприятий, которые будут выпускать вакцину.

Гинцбург выразил надежду, что к Новому году Россия будет суммарно производить 5—5,5 млн доз вакцины.

Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.