Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Как пишет sakhalin.info, пикет прошёл 3 сентября. Протест был вызван поведением третьеклассника, который, по словам родителей, агрессивно себя ведёт по отношению к остальным детям и представляет для них опасность.

Издание опубликовало фотографии, на которых видно, как дети держат в руках плакаты «Страшно ходить в школу», «Я тоже имею право спокойно учиться» и «Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников».

В результате состоялось внеплановое родительское собрание, которое провела вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Фёдорова. Мальчика в итоге перевели на заочное обучение.

«Прокуратурой Сахалинской области по публикации СМИ о ситуации в школе №21 г. Южно-Сахалинска организована проверка», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, проверку проводит и МВД. В министерстве ИА Sakh.com сообщили, что по данному факту проводится проверка на предмет нарушения административного законодательства.

Как уточняет издание, история со школьником стала известна осенью 2019 года, после огласки его отправили на очно-заочное обучение, однако 1 сентября он вернулся в школу.

В итоге мальчика снова отправили учиться вне стен школы.

Как сообщали СМИ, мальчик демонстрировал детям и взрослым свои половые органы, матерился, учил одноклассников искать в интернете порносайты, а также бил детей и учителей, кидался камнями и грязью, разбрасывал чужие вещи и срывал уроки.