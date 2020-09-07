Роспотребнадзор Татарстана прокомментировал ситуацию в школах на фоне коронавируса
- РИА Новости
Об этом пишет «Реальное время».
В случае выявления коронавируса вопрос будет решаться индивидуально. Единого алгоритма на этот случай нет, но в любом случае ребёнка или заболевшего учителя изолируют, за контактами установят медицинское наблюдение.
Замминистра здравоохранения Татарстана, начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков уточнил, что увеличения обращений в детский ковидный госпиталь не фиксируется.
Как сообщал ранее портал kp.ru, первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко заявил, что в некоторых школах выявляются случаи коронавирусной инфекции, однако они единичны.