Роспотребнадзор Татарстана прокомментировал ситуацию в школах на фоне коронавируса

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что в республике ни у школьников, ни у студентов, ни у персонала учебных заведений не выявлен ни один случай заболевания COVID-19.

Об этом пишет «Реальное время».

В случае выявления коронавируса вопрос будет решаться индивидуально. Единого алгоритма на этот случай нет, но в любом случае ребёнка или заболевшего учителя изолируют, за контактами установят медицинское наблюдение.

Замминистра здравоохранения Татарстана, начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков уточнил, что увеличения обращений в детский ковидный госпиталь не фиксируется.

Как сообщал ранее портал kp.ru, первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко заявил, что в некоторых школах выявляются случаи коронавирусной инфекции, однако они единичны.