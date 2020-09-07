Роспотребнадзор Татарстана прокомментировал ситуацию в школах на фоне коронавируса

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Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что в республике ни у школьников, ни у студентов, ни у персонала учебных заведений не выявлен ни один случай заболевания COVID-19.
Роспотребнадзор Татарстана прокомментировал ситуацию в школах на фоне коронавируса
  • РИА Новости

Об этом пишет «Реальное время».

В случае выявления коронавируса вопрос будет решаться индивидуально. Единого алгоритма на этот случай нет, но в любом случае ребёнка или заболевшего учителя изолируют, за контактами установят медицинское наблюдение.

Замминистра здравоохранения Татарстана, начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков уточнил, что увеличения обращений в детский ковидный госпиталь не фиксируется.

Как сообщал ранее портал kp.ru, первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко заявил, что в некоторых школах выявляются случаи коронавирусной инфекции, однако они единичны.

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