Власти Татарстана прокомментировали ситуацию с кальянными

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Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, откроются ли в республике кальянные.
Власти Татарстана прокомментировали ситуацию с кальянными
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Об этом сообщает «Реальное время».

Авдонина уточнила, что согласно новому закону подобные услуги не могут оказываться в объектах общественного питания.

Что касается заведений, которые занимаются только кальянами, то вопрос возобновления их работы будет рассмотрен исходя из эпидемиологической ситуации, заверила она.

В августе в Роспотребнадзоре Татарстана положительно оценили предложение оставить в действии запрет на кальянные до конца года.

В начале августа Минздрав России предупредил россиян, что курение кальянов может способствовать распространению коронавирусной инфекции, а также туберкулёза и холеры.

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