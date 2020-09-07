В России рассказали об источниках кибератак на голосовании по Конституции

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Спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских рассказал об источниках DDoS-атак на государственные органы России в период проведения голосования по поправкам к Конституции.
В России рассказали об источниках кибератак на голосовании по Конституции
  • РИА Новости

Как он отметил на конференции ОБСЕ по кибербезопасности, атаки происходили с территории США, Великобритании, Украины и ряда стран СНГ. 

«В период проведения голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации имели место масштабные нападения на инфраструктуру ЦИК и другие государственные органы России. Источники DDoS-атак мощностью до 240 тыс. запросов в секунду фиксировались с территории США, Великобритании, Украины и ряда стран СНГ», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что неизвестные атаковали электронную почту посольства России в Австрии, почтовый аккаунт мог быть взломан злоумышленниками.

В августе в Совбезе России заявили о лидерстве США в сфере кибератак.

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