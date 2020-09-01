Электронная почта посольства России в Австрии подверглась атаке
- Pixabay
«На основной электронный адрес посольства info.austria@mid.ru осуществляется спам-атака. Имеются также основания предполагать, что почтовый аккаунт был взломан злоумышленниками», — говорится в сообщении посольства.
Дипломаты предупредили, что если пользователи получили сообщение с указанного адреса, то не рекомендуется открывать вложения и проходить по ссылкам.
В настоящее время устанавливается источник атаки и ведётся работа над устранением последствий.
В октябре 2019 года посольство России в Латвии подверглось хакерской атаке, целью которой стала почтовая система дипломатического ведомства.
В августе того же года официальный сайт российского посольства в Великобритании был недоступен около суток из-за хакерской атаки, которая привела к масштабной блокировке ресурса.