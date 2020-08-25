В Совбезе России заявили о лидерстве США в сфере кибератак

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США занимают первое место по числу совершённых кибератак. Об этом рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.
В Совбезе России заявили о лидерстве США в сфере кибератак
  • Reuters

«К примеру, анализ отчётов ведущих зарубежных и российских компаний, работающих в области информационной безопасности, показывает, что наибольшее число компьютерных атак осуществляется с использованием информационной инфраструктуры, расположенной на территории США», — сказал он в интервью «Аргументам и фактам».

Храмов отметил, что Соединённые Штаты по показателю вредоносной активности значительно опережают другие страны: на их долю приходится от 40 до 75%.

«России указанный показатель отводит от 2 до 7%. Эти не афишируемые на Западе, но имеющиеся в открытом доступе данные наглядно демонстрируют любому здравомыслящему человеку несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве», — уточнил он.

Ранее Евросоюз ввёл санкционные меры в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, которые якобы причастны к кибератакам.

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