МИД отреагировал на новые антироссийские санкции ЕС
- РИА Новости
«Ещё раз настоятельно призываем Евросоюз отказаться от бесплодных попыток давления и вернуться к выполнению базовых норм международного и европейского права, а также (реально, не на словах, а на деле) к выработке действенных правил предотвращения конфликтов в киберпространстве», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «недружественная акция ЕС не будет оставлена без ответа».
«Как известно, в дипломатии всё зеркально», — добавили в МИД.
Ранее Евросоюз ввёл санкционные меры в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, которые якобы причастны к кибератакам.