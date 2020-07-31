МИД отреагировал на новые антироссийские санкции ЕС

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Россия даст зеркальный ответ на введение Евросоюзом санкций в отношении граждан и организаций РФ за то, что они якобы причастны к кибератакам. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
МИД отреагировал на новые антироссийские санкции ЕС
  • РИА Новости

«Ещё раз настоятельно призываем Евросоюз отказаться от бесплодных попыток давления и вернуться к выполнению базовых норм международного и европейского права, а также (реально, не на словах, а на деле) к выработке действенных правил предотвращения конфликтов в киберпространстве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «недружественная акция ЕС не будет оставлена без ответа».

«Как известно, в дипломатии всё зеркально», — добавили в МИД.

Ранее Евросоюз ввёл санкционные меры в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, которые якобы причастны к кибератакам.

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