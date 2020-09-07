Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал формирование иммунитета к COVID-19.

«Если тест-системы определяют общие к коронавирусу антитела, которые не являются вируснейтрализующими, это говорит только об интенсивности эпидпроцесса, а не протективности. Чтобы выявить протективность, надо выделять определённые классы антител, которые вирус нейтрализуют», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, речь идёт о так называемых антителах к RBD. Как отметил Гинцбург, такие тест-системы в настоящее время разрабатываются и начинают выпускаться.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за последние сутки в России выявлено 5195 случаев коронавируса.