В Минпросвещения прокомментировали ситуацию в школах на фоне коронавируса

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Первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко заявил, что в некоторых школах выявляются случаи коронавирусной инфекции, однако они единичны.
В Минпросвещения прокомментировали ситуацию в школах на фоне коронавируса
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире программы «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».

«Ситуация разная, мы мониторим её в ежедневном формате, отслеживаем, какое число детей, классов, школ уходит на дистанционное обучение в связи со случаями заражения коронавирусом. Пока, слава богу, такие случаи единичны. Перед началом учебного года все школы были готовы. Проблемы связаны в основном с организационными решениями. Мы можем закупить массу дезинфицирующих средств, но всё зависит от человеческого фактора. Например, скапливаются очереди на входе в школы», — цитирует Дмитрия Глушко kp.ru.

Основные причины образования очередей — недостаточная организация со стороны школы или родителей. Так, например, многие родители приводят детей не к назначенному времени, а раньше, потому что им нужно на работу. А дети в итоге стоят в очереди, пояснил Глушко.

Ранее стало известно, что спецшкола в сахалинской области перешла на дистанционное обучение из-за подтверждённого случая коронавируса.

 

 

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