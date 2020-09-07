Одна из школ Сахалинской области переведена на дистанционное обучение

Спецшкола в селе Костромском Холмского района перешла на дистанционное обучение из-за подтверждённого случая коронавируса.

Как рассказали astv.ru в областном правительстве, в связи с тем, что в данном учебном заведении обучаются всего 11 человек, на удалённый способ получения знаний перешли все ученики.

В настоящее время в регионе на дистанционном обучении из-за COVID-19 находятся уже несколько классов. Речь идёт о школах в Южно-Сахалинске, Корсакове, Аниве и Макарове.

Ранее первый замглавы Минпросвещения России Дмитрий Глушко сообщил, что ряд классов в региональных школах, в том числе в Забайкальском крае и Свердловской области, перешли на дистанционное обучение из-за выявленных случаев коронавируса.