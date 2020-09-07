Адвокат Ефремова заявил о намерении выложить запись суда над актёром

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил в эфире Первого канала о намерении выложить запись суда над своим клиентом в открытый доступ.

«Когда это закончится, я выложу в открытый доступ записи судебных заседаний», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Пресненский суд Москвы завершил судебное следствие по делу Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре столицы.

8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.

Как установила экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подробнее о судебном процессе по делу о ДТП с Ефремовым — в материале RT.