Адвокат Ефремова заявил о намерении выложить запись суда над актёром
- © РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
«Когда это закончится, я выложу в открытый доступ записи судебных заседаний», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Пресненский суд Москвы завершил судебное следствие по делу Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре столицы.
8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.
Как установила экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.
Подробнее о судебном процессе по делу о ДТП с Ефремовым — в материале RT.