Роскачество рассказало об исследовании бородинского хлеба

Специалисты Роскачества проверили состав бородинского хлеба от российских производителей и обнаружили, что в нём не хватает витаминов.

Об этом сообщает газета «Известия».

Эксперты Роскачества проверили 26 торговых марок бородинского хлеба. Из них только 19 оказались изготовленными по ГОСТу, у семи нормативная документация не указана.

Исследуемые товары произведены в столичном регионе, Ставропольском крае, Вологодской, Волгоградской, Омской, Ярославской, Липецкой, Белгородской, Свердловской и Курганской областях.

К содержанию в хлебе фосфора, кальция, магния, натрия и марганца нареканий не было. А вот полностью опережающим требованиям стандарта Роскачества по содержанию витаминов В1, В2, В3 и Е не смог соответствовать ни один товар.

«Абсолютно у всех — замечания по содержанию витамина Е», — говорится в сообщении.

Проверка не выявила консервантов и усилителей вкуса, а также опасных микроорганизмов.

«По всем прочим показателям безопасности замечаний нет, то есть хлеб безопасен», — считают в Роскачестве.

При выборе бородинского хлеба Роскачество рекомендует обращать внимание на его состав, который должен содержать муку ржаную и пшеничную, воду, сахар, солод ржаной ферментированный, патоку, соль, кориандр и дрожжи хлебопекарные.

Форма хлеба должна быть правильная, без выплывов, подрывов и трещин, а цвет изделия — тёмно-коричневый с кориандром на поверхности, без подгорелой корки.

Как сообщала ранее «Вечерняя Москва», сотрудники Роскачества рассказали о том, как выбрать хороший мёд при покупке.