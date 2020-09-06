Ефремов считает, что его осудят на восемь лет

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Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о ДТП в центре Москвы, считает, что суд приговорит его к восьми годам заключения. Об этом он сказал в беседе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым, кадры которой опубликовал телеканал НТВ.
Ефремов считает, что его осудят на восемь лет
  • © Пресс-служба Пресненского суда
  • АГН «Москва»

«Ну, сколько вы думаете? Я думаю, восемь», — сказал Ефремов, обращаясь к Пашаеву, на что тот предположил, что наказанием будет «пять-шесть лет».

3 сентября Ефремов в суде заявил, что признаёт свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек. Авария произошла в июне в центре Москвы.

Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии. В свою очередь, защита просит назначить актёру «справедливый приговор», который не связан с лишением свободы.

Приговор огласят 8 сентября.

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