Ефремов считает, что его осудят на восемь лет

Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о ДТП в центре Москвы, считает, что суд приговорит его к восьми годам заключения. Об этом он сказал в беседе со своим адвокатом Эльманом Пашаевым, кадры которой опубликовал телеканал НТВ.

«Ну, сколько вы думаете? Я думаю, восемь», — сказал Ефремов, обращаясь к Пашаеву, на что тот предположил, что наказанием будет «пять-шесть лет».

3 сентября Ефремов в суде заявил, что признаёт свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек. Авария произошла в июне в центре Москвы.

Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии. В свою очередь, защита просит назначить актёру «справедливый приговор», который не связан с лишением свободы.

Приговор огласят 8 сентября.