В Пензе нашли живым пропавшего школьника

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В Пензе найден пропавший вечером 4 сентября 14-летний школьник. В его отношении не совершено каких-либо противоправных действий, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
В Пензе нашли живым пропавшего школьника
  • РИА Новости

«В ночь с 5 на 6 сентября несовершеннолетний позвонил бабушке и сообщил, где находится. Пояснил, что в день исчезновения после 22 часов домой пошёл пешком, по дороге встретил знакомого, у которого остался ночевать», — говорится в заявлении.

В то же время следователи продолжают устанавливать причины и обстоятельства безвестного отсутствия подростка, а также условия его жизни и воспитания.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы и волонтёры в Пензе разыскивают пропавшего ученика 8-го класса местной школы.

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