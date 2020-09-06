В Пензе пропал школьник

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Правоохранительные органы и волонтёры в Пензе разыскивают пропавшего ученика восьмого класса местной школы.
В Пензе пропал школьник
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом сообщает региональное отделение СК.

По данным следствия, вечером 4 сентября бабушка подростка видела его на остановке общественного транспорта около магазина «Фрегат» в микрорайоне ГПЗ-24.

«Со слов несовершеннолетнего, он собирался ехать в центр города. Около 21:00 мск (пятницы) сообщил бабушке по телефону, что находится на Фонтанной площади. Домой подросток не вернулся, до настоящего времени его местонахождение не установлено», — указывается в заявлении.

По факту исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело, ведутся его поиски.

Ранее в Тверской области нашли пропавшую 12-летнюю школьницу.

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