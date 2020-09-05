Адвокат: Ефремов готовится к приговору спокойно

Актёр Михаил Ефремов «готовится к приговору спокойно», рассказал его адвокат Эльман Пашаев. По словам юриста, артист «ни на что не рассчитывает».

«Готовится к приговору он спокойно. Он ни на что не рассчитывает, так как с первого дня говорил, что будет большой срок. Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало», — сказал Пашаев ТАСС.

С первого дня после ДТП актёр говорил, что «его судьба решена», добавил адвокат.

3 сентября Ефремов в суде заявил, что признаёт свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек. Авария произошла в июне в центре Москвы.

Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии. В свою очередь, защита просит назначить актёру «справедливый приговор», который не связан с лишением свободы.

Приговор огласят 8 сентября.