В Курской области накажут ошибочно отправивших пациентку в морг врачей

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Работников Горшеченской больницы в Курской области, ошибочно констатировавших смерть пожилой женщины и отправивших её в морг, привлекут к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в администрации региона.
В Курской области накажут ошибочно отправивших пациентку в морг врачей
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Эксперты пришли к выводу, что основными причинами произошедшего стали нарушения в организации оказания медицинской помощи в Горшеченской ЦРБ. В отношении сотрудников, оказывавших данной пациентке медпомощь, будут приняты меры дисциплинарной ответственности», — приводит сообщение РИА Новости.

Там уточнили, что главврач больницы Роман Кондратенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

19 августа сообщалось, что 81-летняя женщина, которая очнулась в морге после того, как медики районной больницы в Курской области констатировали её смерть, умерла в областной больнице.

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