В Курской области накажут ошибочно отправивших пациентку в морг врачей
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«Эксперты пришли к выводу, что основными причинами произошедшего стали нарушения в организации оказания медицинской помощи в Горшеченской ЦРБ. В отношении сотрудников, оказывавших данной пациентке медпомощь, будут приняты меры дисциплинарной ответственности», — приводит сообщение РИА Новости.
Там уточнили, что главврач больницы Роман Кондратенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.
19 августа сообщалось, что 81-летняя женщина, которая очнулась в морге после того, как медики районной больницы в Курской области констатировали её смерть, умерла в областной больнице.