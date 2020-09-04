В Курской области накажут ошибочно отправивших пациентку в морг врачей

Работников Горшеченской больницы в Курской области, ошибочно констатировавших смерть пожилой женщины и отправивших её в морг, привлекут к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в администрации региона.

«Эксперты пришли к выводу, что основными причинами произошедшего стали нарушения в организации оказания медицинской помощи в Горшеченской ЦРБ. В отношении сотрудников, оказывавших данной пациентке медпомощь, будут приняты меры дисциплинарной ответственности», — приводит сообщение РИА Новости.

Там уточнили, что главврач больницы Роман Кондратенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

19 августа сообщалось, что 81-летняя женщина, которая очнулась в морге после того, как медики районной больницы в Курской области констатировали её смерть, умерла в областной больнице.