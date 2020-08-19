В Курске умерла пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Короткая ссылка
В Курской области пожилая женщина, которая очнулась в морге после того, как медики констатировали её смерть, умерла в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.
В Курске умерла пациентка, которую по ошибке отправили в морг
  • Reuters

«Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины», — говорится в сообщении.

Кроме того, региональной прокуратурой по данному факту организована проверка.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению медперсоналом лечебных учреждений законодательства о здравоохранении», — заявили в ведомстве.

Как уточняет агентство, ряд местных СМИ ранее сообщил, что врачи констатировали смерть 81-летней пациентки в Горшеченской больнице и отправили её в морг, однако там женщина очнулась.

Позднее она была переведена в областную больницу, её состояние оставалось тяжёлым. Женщина умерла поздно вечером во вторник, 18 августа.

В январе прошлого года СК организовал проверку в Амурской области из-за сообщений об отправке полицейским в морг пенсионерки, которая оказалась жива. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить