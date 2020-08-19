В Курске умерла пациентка, которую по ошибке отправили в морг

В Курской области пожилая женщина, которая очнулась в морге после того, как медики констатировали её смерть, умерла в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

«Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины», — говорится в сообщении.

Кроме того, региональной прокуратурой по данному факту организована проверка.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению медперсоналом лечебных учреждений законодательства о здравоохранении», — заявили в ведомстве.

Как уточняет агентство, ряд местных СМИ ранее сообщил, что врачи констатировали смерть 81-летней пациентки в Горшеченской больнице и отправили её в морг, однако там женщина очнулась.

Позднее она была переведена в областную больницу, её состояние оставалось тяжёлым. Женщина умерла поздно вечером во вторник, 18 августа.

В январе прошлого года СК организовал проверку в Амурской области из-за сообщений об отправке полицейским в морг пенсионерки, которая оказалась жива.