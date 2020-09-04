В России не зафиксировали случаев повторного заболевания COVID-19
- РИА Новости
По его словам, за рубежом подтверждён достоверно один случай повторного заболевания и «рассматривается ещё несколько».
«В России пока достоверно подтверждённых случаев повторного заражения мы не фиксируем», — цитирует его ТАСС.
Также Мурашко заявил, что пять российских вакцин от COVID-19 в настоящее время рассматриваются Минздравом или уже получили разрешение на исследование.
Кроме того, он сообщил, что Россия получила более 30 обращений из разных стран касательно российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.