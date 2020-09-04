В России не зафиксировали случаев повторного заболевания COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что на территории страны к настоящему времени не зафиксировано случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
В России не зафиксировали случаев повторного заболевания COVID-19
  • РИА Новости

По его словам, за рубежом подтверждён достоверно один случай повторного заболевания и «рассматривается ещё несколько».

«В России пока достоверно подтверждённых случаев повторного заражения мы не фиксируем», — цитирует его ТАСС.

Также Мурашко заявил, что пять российских вакцин от COVID-19 в настоящее время рассматриваются Минздравом или уже получили разрешение на исследование.

Кроме того, он сообщил, что Россия получила более 30 обращений из разных стран касательно российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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