В Удмуртии вернули ограничения в интернатах для престарелых и инвалидов

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В Удмуртии вернули ограничения в домах-интернатах для престарелых и инвалидов после выявления случаев заболевания COVID-19 в Нагорном психоневрологическом интернате.
В Удмуртии вернули ограничения в интернатах для престарелых и инвалидов
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Ограничения касаются филиалов Республиканского дома-интерната и действуют с 3 сентября по 15 октября. В течение указанного периода сотрудники станут работать по сменам, то есть жить в учреждениях по 14 дней.

Такие же меры приняты в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей. Там ограничения действительны с 7 сентября по 5 октября.

Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.

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