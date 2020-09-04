В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.
В госпиталях лечение проходит 1 251 пациент. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 28 человек.
За сутки выписаны 29 пациентов. Всего вылечены 5 740.
Также стало известно, что в Ростовской области за последние 24 часа число заболевших коронавирусом выросло на 142. Об этом информирует rostovgazeta.ru со ссылкой на областное правительство.
Выздоровели за указанный период 95 человек. В больницах остаются 1 057 пациентов.
Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва оценила возможность второй волны COVID-19.