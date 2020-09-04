В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Кировской области за сутки выявили 65 случаев COVID-19. Общее количество заболевших с начала наблюдения достигло 6 911.
В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

В госпиталях лечение проходит 1 251 пациент. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 28 человек.

За сутки выписаны 29 пациентов. Всего вылечены 5 740.

Также стало известно, что в Ростовской области за последние 24 часа число заболевших коронавирусом выросло на 142. Об этом информирует rostovgazeta.ru со ссылкой на областное правительство.

Выздоровели за указанный период 95 человек. В больницах остаются 1 057 пациентов.

Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва оценила возможность второй волны COVID-19.

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