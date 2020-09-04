В Заполярье рассказали о выплатах борющимся с коронавирусом медикам

На стимулирующие выплаты медикам Заполярья, работающим с коронавирусными пациентами, выделили 119 млн рублей.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на оперштаб региона.

«На доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также за выполнение особо важных работ сотрудникам областных медицинских организаций пойдут средства из резервного фонда правительства Мурманской области», — уточнили в оперштабе.

Отмечается, что деньги будут распределены на специалистов, оказывающих медпомощь заболевшим коронавирусом, и работников, обеспечивающих условия для оказания этой помощи.

Ранее URA.RU сообщало о выплатах медработникам в Туринске.