В Заполярье рассказали о выплатах борющимся с коронавирусом медикам
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на оперштаб региона.
«На доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также за выполнение особо важных работ сотрудникам областных медицинских организаций пойдут средства из резервного фонда правительства Мурманской области», — уточнили в оперштабе.
Отмечается, что деньги будут распределены на специалистов, оказывающих медпомощь заболевшим коронавирусом, и работников, обеспечивающих условия для оказания этой помощи.
Ранее URA.RU сообщало о выплатах медработникам в Туринске.