В Свердловской области рассказали о результатах исследования иммунитета к коронавирусу

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В Свердловской области провели исследование на наличие иммунитета к коронавирусу у различных возрастных групп.
В Свердловской области рассказали о результатах исследования иммунитета к коронавирусу
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора.

В исследовании приняли участие 3149 волонтёров, которых разделили на семь возрастных групп.

«Анализ полученных результатов исследований показал, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции имеется у 12,4% волонтёров. Антитела были обнаружены у 13,2% женщин и у 10,9% мужчин», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

При этом максимальный уровень иммунитета выявлен у детей в возрасте от одного года до шести лет (23,3%), минимальный — у волонтёров 40—49 лет (7,9%).

Среди школьников среднего звена иммунитет имеют всего 16,3%.

Ранее сообщалось, что антитела к COVID-19 были выявлены у 16,7% жителей Ростовской области, которые принимали участие в исследовании коллективного иммунитета.

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